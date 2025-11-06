<p>Powr\u00f3t po prawie 15 latach i szansa zgarni\u0119cia g\u0142\u00f3wnej wygranej sprawiaj\u0105, \u017ce najnowszy odcinek teleturnieju \u201eTak to lecia\u0142o!\u201d zapowiada si\u0119 niezwykle emocjonuj\u0105co. Pawe\u0142 Niedzielski stanie przed szans\u0105 za\u015bpiewania fina\u0142owej piosenki wartej 100 tysi\u0119cy z\u0142otych. Emisja ju\u017c w niedziel\u0119, 9 listopada, o godz. 16:15 w TVP2. Program mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>