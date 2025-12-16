<p>Internet zna go jako Tank Huntera \u2013 tw\u00f3rc\u0119, kt\u00f3ry wydobywa histori\u0119 dos\u0142ownie spod ziemi. Bohaterem si\u00f3dmego odcinka dokumentalnej serii \u201eSmartTUBE\u201d w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> jest bowiem Mateusz Deling \u2013 pasjonat historii, muzealnik i youtuber, kt\u00f3ry z eksploracji p\u00f3l bitewnych II wojny \u015bwiatowej stworzy\u0142 jeden z najbardziej rozpoznawalnych kana\u0142\u00f3w historycznych w polskim internecie. Premiera odcinka 18 grudnia.<\/p>