Adam Kwiatek montował filmy i seriale, zanim zawodowo pochłonął go świat terenówek. Konrad Jarmuła długo śledził Terenwizję z perspektywy widza, a dziś sam współtworzy jeden z największych polskich kanałów poświęconych jeździe w terenie. W drugim odcinku nowego sezonu programu „SmartTUBE” obydwaj pokazują, co dzieje się po drugiej stronie ekranu – od rajdów i szkoleń po wielogodzinny montaż i konserwację samochodów, które czasem trzeba myć dłużej, niż się nimi jeździ. A to dopiero początek off-roadowych historii.