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Od kariery montażysty uciekł w błoto. Terenwizja w nowym odcinku „SmartTUBE”

Paulina Gerasik
 20.10.2026, 09:56
Grafika promocyjna odcinka programu „SmartTUBE” poświęconego Terenwizji. Po prawej stronie znajduje się uśmiechnięty mężczyzna w kasku ochronnym z naklejkami i granatowej koszulce z czerwonym nadrukiem samochodu terenowego. Po lewej widoczne są białe logo programu, napis „smart+tube” oraz umieszczony poniżej napis „TERENWIZJA”. Tło utrzymane jest w niebieskich, fioletowych i różowo-czerwonych odcieniach, z widocznym w tle zarysem samochodu terenowego.
W programie „SmartTUBE” twórcy Terenwizji opowiadają o początkach kanału, swojej pasji, szkoleniach z jazdy terenowej i dalekich wyprawach. Fot. materiały prasowe

Adam Kwiatek montował filmy i seriale, zanim zawodowo pochłonął go świat terenówek. Konrad Jarmuła długo śledził Terenwizję z perspektywy widza, a dziś sam współtworzy jeden z największych polskich kanałów poświęconych jeździe w terenie. W drugim odcinku nowego sezonu programu „SmartTUBE” obydwaj pokazują, co dzieje się po drugiej stronie ekranu – od rajdów i szkoleń po wielogodzinny montaż i konserwację samochodów, które czasem trzeba myć dłużej, niż się nimi jeździ. A to dopiero początek off-roadowych historii.