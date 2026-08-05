Wiemy coraz wi\u0119cej o kolejnej edycji programu \u201eThe Voice of Poland\u201d. Jest ju\u017c pewne, \u017ce w 17. sezonie znowu powr\u00f3ci \u201eThe Voice Comeback Stage Powered by Orange\u201d. To oznacza, \u017ce uczestnicy, kt\u00f3rzy nie zobacz\u0105 odwr\u00f3conego fotela na Przes\u0142uchaniach w Ciemno, b\u0119d\u0105 mieli jeszcze jedn\u0105 szans\u0119, \u017ceby zawalczy\u0107 o zwyci\u0119stwo w formacie. W roli pi\u0105tej trenerki ponownie zobaczymy wokalistk\u0119 Ani\u0119 Karwan.