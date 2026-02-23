<p>Od\u015bwie\u017cony sk\u0142ad trenerski i ogromne dzieci\u0119ce talenty \u2013 dziewi\u0105ta edycja programu \u201eThe Voice Kids\u201d, kt\u00f3ra wystartuje 28 lutego, zapowiada si\u0119 niezwykle emocjonuj\u0105co. Do Cleo po raz pierwszy do\u0142\u0105czaj\u0105 w roli trener\u00f3w Blanka i Tribbs. W tym sezonie stawka ro\u015bnie: zwyci\u0119zca nagra singiel, otrzyma stypendium, a tak\u017ce b\u0119dzie reprezentowa\u0107 Polsk\u0119 w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Jak pokazuje historia formatu, udzia\u0142 w show to nie tylko niezapomniana przygoda, lecz tak\u017ce realna szansa na mi\u0119dzynarodow\u0105 karier\u0119.<\/p>