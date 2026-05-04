Ju\u017c w najbli\u017csz\u0105 sobot\u0119, 9 maja 2026 roku, poznamy zwyci\u0119zc\u0119 9. edycji programu \u201eThe Voice Kids\u201d. To b\u0119dzie wiecz\u00f3r pe\u0142en wzrusze\u0144, podczas kt\u00f3rego uczestnicy show zmierz\u0105 si\u0119 w fina\u0142owej rozgrywce o tytu\u0142 najlepszego g\u0142osu. Wielkie emocje b\u0119d\u0105 towarzyszy\u0107 wyst\u0119pom gwiazd: na scenie zobaczymy JJ-a, zwyci\u0119zc\u0119 69. Konkursu Piosenki Eurowizji 2025, oraz Lou Deleuze, laureatk\u0119 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2025.