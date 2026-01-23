<p>Emocje w programie \u201eThe Voice Senior\u201d si\u0119gaj\u0105 zenitu. Ju\u017c w sobot\u0119, 24 stycznia o godz. 20:00 na antenie TVP2 zako\u0144cz\u0105 si\u0119 Przes\u0142uchania w ciemno, a widzowie poznaj\u0105 ostatnich uczestnik\u00f3w si\u00f3dmego sezonu oraz pe\u0142ne sk\u0142ady dru\u017cyn. Szczeg\u00f3lnie poruszaj\u0105cy moment zapewni Majka Je\u017cowska \u2013 nowa trenerka programu, kt\u00f3ra wr\u00f3ci wspomnieniami do dzieci\u0144stwa i opowie o relacji ze swoim ojcem. Kulisy tej historii mo\u017cecie zobaczy\u0107 ju\u017c teraz w naszym video.<\/p>