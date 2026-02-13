<p>Ich piosenki zna ca\u0142a Polska, a oni od lat uchodz\u0105 za muzyczne ikony. Mimo to musz\u0105 r\u00f3wnie\u017c mierzy\u0107 si\u0119 z bezwzgl\u0119dno\u015bci\u0105 internetu. W sobot\u0119, 14 lutego, odb\u0119dzie si\u0119 wielki fina\u0142 si\u00f3dmej edycji \u201eThe Voice Senior\u201d. Opr\u00f3cz scenicznych emocji nie zabraknie w nim tak\u017ce szczerych rozm\u00f3w, podczas kt\u00f3rych trenerzy opowiedz\u0105 o hejcie, z jakim mierz\u0105 si\u0119 w mediach spo\u0142eczno\u015bciowych.<\/p>