<p>Ju\u017c 3 stycznia o godzinie 20:00 w TVP2 startuje si\u00f3dmy sezon programu \u201eThe Voice Senior\u201d. Uwielbiany przez widz\u00f3w show ponownie udowodni, \u017ce na realizacj\u0119 marze\u0144 nigdy nie jest za p\u00f3\u017ano, a muzyka nie zna metryki. Przed nami nowe talenty, wzruszaj\u0105ce historie i wyj\u0105tkowa energia uczestnik\u00f3w 60+. Program mo\u017cna te\u017c ogl\u0105da\u0107 online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/the-voice-senior-odcinki,290695" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>