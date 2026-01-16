\u201eThe Voice Senior\u201d szykuje historyczny odcinek. W najbli\u017csz\u0105 sobot\u0119 widzowie zobacz\u0105 co\u015b, czego dot\u0105d w programie nie by\u0142o. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii muzycznego talent show telewizyjnej Dw\u00f3jki na scenie za\u015bpiewa ma\u0142\u017ce\u0144stwo! Barbara i Albert Czarkowscy s\u0105 razem od 45 lat i od pierwszego spotkania \u0142\u0105czy ich muzyka. Tym razem jednak ka\u017cde z nich spr\u00f3buje osobno zachwyci\u0107 trener\u00f3w.