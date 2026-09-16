<p>Odk\u0105d Tomasz Ciachorowski kupi\u0142 mieszkanie w Palermo, sp\u0119dza na Sycylii du\u017co czasu. Przyzna\u0142 jednak, \u017ce sam raczej nie gotuje. To mo\u017ce si\u0119 zmieni\u0107 po spotkaniu z Ann\u0105 Stra\u017cy\u0144sk\u0105 w programie \u201eGwiazdorska kuchnia Ani\u201d. Przygotowane wsp\u00f3lnie ravioli okaza\u0142y si\u0119 tak doskona\u0142e, \u017ce aktor chcia\u0142by pocz\u0119stowa\u0107 nimi swoich go\u015bci. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/gwiazdorska-kuchnia-ani-odcinki,2024521\/odcinek-1,S05E01,3348309" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Odcinek jest dost\u0119pny w TVP VOD. <\/a><\/p>