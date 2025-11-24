<p>Internet zna go jako VenomousArt \u2013 tw\u00f3rc\u0119, kt\u00f3ry pokaza\u0142, \u017ce paj\u0105ki, w\u0119\u017ce i jaszczurki mog\u0105 fascynowa\u0107 zamiast straszy\u0107. Bohaterem czwartego odcinka dokumentalnej serii \u201eSmartTUBE\u201d w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/smarttube-odcinki,2374639" rel="noopener noreferrer" target="_blank">TVP VOD<\/a> jest Wojciech Kubiak, absolwent Politechniki Wroc\u0142awskiej, pasjonat arachnologii, tw\u00f3rca z milionowymi wy\u015bwietleniami i cz\u0142owiek, kt\u00f3ry zamieni\u0142 biurko architekta na terraria pe\u0142ne egzotycznych zwierz\u0105t. Premiera odcinka 27 listopada.<\/p>