Jak dobrze znamy otaczającą nas przyrodę i czy wiemy, dlaczego jej bogactwo ma tak duże znaczenie? Już 24 listopada widzowie TVP1 będą mogli odpowiadać na pytania „Wielkiego Testu o bioróżnorodności” razem z uczestnikami teleturnieju.
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„Wielki Test o bioróżnorodności” w TVP. Sprawdź swoją wiedzę o przyrodzie
Jak dobrze znamy otaczającą nas przyrodę i czy wiemy, dlaczego jej bogactwo ma tak duże znaczenie? Już 24 listopada widzowie TVP1 będą mogli odpowiadać na pytania „Wielkiego Testu o bioróżnorodności” razem z uczestnikami teleturnieju.