<p>Wies\u0142aw Ochman \u2013 legenda \u015bwiatowej opery, mistrz anegdot i artysta wielu talent\u00f3w \u2013 b\u0119dzie bohaterem sobotniego wieczoru w TVP2. W programie \u201eWielka s\u0142awa to \u017cart \u2013 Benefis Wies\u0142awa Ochmana\u201d widzowie zobacz\u0105 nie tylko muzyczne popisy i wspomnienia z wielkiej kariery, ale tak\u017ce mniej znane oblicze s\u0142ynnego tenora. Na scenie pojawi\u0105 si\u0119 m.in. Krystian Ochman, Justyna Steczkowska, Eleni i Bohdan \u0141azuka. Wiecz\u00f3r poprowadzi Filip Ja\u015blar z Grupy MoCarta.<\/p>