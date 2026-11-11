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Co wspólnego ma sól z pieniędzmi? Wiktoria Gorodecka zdradziła sekret w „Gwiazdorskiej kuchni Ani”

Dorota Szymborska
 11.11.2026, 09:18
Wiktoria Gorodecka i Anna Strażyńska pozują razem, trzymając w dłoniach kawałek smażonej ryby. Wiktoria ma na sobie kolorową sukienkę wiązaną na szyi, a Anna białą koszulę i granatowy fartuch z napisem „Gwiazdorska kuchnia Ani”. W tle widoczne są jasne ściany budynku, drewniane drzwi, łukowate wejście oraz kamienna nawierzchnia dziedzińca.
Wiktoria Gorodecka i Anna Strażyńska spotkały się na sycylijskim planie programu „Gwiazdorska kuchnia Ani”. Fot. TVP

Wiktoria Gorodecka, aktorka znana m.in. z serialu TVP „Profilerka”, tym razem miała przed sobą wyzwanie kulinarne. Choć twierdziła, że jej główną specjalnością są zupy, z przygotowaniem ryby na sposób sycylijski poradziła sobie śpiewająco. W dodatku okazało się, że sporo wie na temat produktów, z których słynie włoska wyspa. Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można już obejrzeć w TVP VOD.