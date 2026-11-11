Wiktoria Gorodecka, aktorka znana m.in. z serialu TVP „Profilerka”, tym razem miała przed sobą wyzwanie kulinarne. Choć twierdziła, że jej główną specjalnością są zupy, z przygotowaniem ryby na sposób sycylijski poradziła sobie śpiewająco. W dodatku okazało się, że sporo wie na temat produktów, z których słynie włoska wyspa. Nowy odcinek „Gwiazdorskiej kuchni Ani” można już obejrzeć w TVP VOD.

