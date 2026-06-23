<p>19 czerwca w krakowskiej hali ICE odby\u0142 si\u0119 koncert galowy festiwalu \u201eWodecki Twist\u201d, zatytu\u0142owany \u201eTylko w kinie\u201d. Wydarzenie, oparte na scenariuszu Katarzyny Wodeckiej, c\u00f3rki muzyka, przypomnia\u0142o utwory artysty, kt\u00f3re na przestrzeni lat wsp\u00f3\u0142tworzy\u0142y histori\u0119 polskiego kina i telewizji. <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/wodecki-twist--tylko-w-kinie-odcinki,3084138" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Ca\u0142o\u015b\u0107 mo\u017cna obejrze\u0107 online w TVP VOD<\/a>.<\/p>