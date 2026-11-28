Zdaniem Krzysztofa Zalewskiego koncertowanie w pojedynkę dostarcza równie silnych emocji co skok na bungee. Trudno się temu dziwić: podczas trasy Solo Act muzyk gra na wielu instrumentach, nagrywa i zapętla kolejne partie na żywo, stopniowo tworząc brzmienie całego zespołu. Wraz z Sandrą Meunier, autorką cyklu „Backstage. Sandra Off”, towarzyszyliśmy mu podczas przygotowań do jednego z jego występów w stolicy. O wyzwaniach związanych z tą formułą opowiedzieli nam sam artysta oraz jego menedżer koncertowy Robert Gajewski.