<p>Ponad 100 os\u00f3b, wsp\u00f3lne ta\u0144ce, wzruszaj\u0105ce spotkania i atmosfera, o kt\u00f3rej m\u00f3wi dzi\u015b ca\u0142a spo\u0142eczno\u015b\u0107 \u201eSanatorium mi\u0142o\u015bci\u201d. TVP1 pokaza\u0142o reporta\u017c \u201eRififi w Siano\u017c\u0119tach, czyli zjazd uczestnik\u00f3w i fan\u00f3w \u00bbSanatorium mi\u0142o\u015bci\u00ab\u201d, dokumentuj\u0105cy wyj\u0105tkowe wydarzenie, kt\u00f3re zgromadzi\u0142o bohater\u00f3w wszystkich edycji programu oraz jego najwierniejszych sympatyk\u00f3w. Nie zabrak\u0142o emocji, wspomnie\u0144 i kulis najwi\u0119kszego zlotu w historii formatu.<\/p>