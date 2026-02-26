Nadchodzi najbardziej roz\u015bpiewana wiosna w historii telewizyjnej Dw\u00f3jki. Ju\u017c 28 lutego o godz. 20:30 na antenie TVP2 oraz w TVP VOD rusza 9. edycja programu \u201eThe Voice Kids\u201d. Kultowe czerwone fotele ponownie zap\u0142on\u0105, jednak tym razem stawka jest wi\u0119ksza ni\u017c kiedykolwiek wcze\u015bniej. Zwyci\u0119zca otrzyma nie tylko presti\u017cow\u0105 statuetk\u0119, kontrakt p\u0142ytowy i nagrod\u0119 pieni\u0119\u017cn\u0105, ale automatycznie zostanie reprezentantem Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior.