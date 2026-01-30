<p>W nadchodz\u0105cym odcinku \u201e\u017bony dla Polaka. Toronto\u201d widzowie zobacz\u0105, jak relacje mi\u0119dzy bohaterami staj\u0105 si\u0119 coraz bardziej napi\u0119te. Pojawi\u0105 si\u0119 szczere deklaracje, prowokacyjne gesty i sytuacje, kt\u00f3re poka\u017c\u0105, komu naprawd\u0119 zale\u017cy na mi\u0142o\u015bci, a kto traktuje udzia\u0142 w programie bardziej jako przygod\u0119. Premiera w niedziel\u0119, 1 lutego, o godz. 21:25 w TVP1 i<strong> <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>