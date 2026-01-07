<p>Dorota z programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d od 23 lat mieszka w Kanadzie. Pochodz\u0105ca z G\u0142ubczyc 47-latka w specjalnym kwestionariuszu przygotowanym przez TVP.pl opowiada o swoim \u017cyciu, kt\u00f3re zbudowa\u0142a w Toronto. Po \u015bmierci m\u0119\u017ca znalaz\u0142a w sobie si\u0142\u0119, by zn\u00f3w otworzy\u0107 si\u0119 na mi\u0142o\u015b\u0107. Na takie same pytania jak Dorota odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali bohaterowie programu, czyli Wojtek, Maciek i Maciej. Show \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>