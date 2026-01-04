<p>Dorota, uczestniczka show <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-toronto-kiedy-rusza-nowy-sezon-programu,90804942" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d<\/strong><\/a><span>, tu\u017c po studiach wyemigrowa\u0142a z Polski i odnalaz\u0142a swoje miejsce na ziemi w Kanadzie. Nigdy jednak nie przesta\u0142a t\u0119skni\u0107 za Polsk\u0105. Jej poruszaj\u0105c\u0105, pe\u0142na odwagi i \u017cyciowych zakr\u0119t\u00f3w histori\u0119 poznamy w programie TVP1, gdzie 47-latka otwiera si\u0119 na now\u0105 mi\u0142o\u015b\u0107 i drug\u0105 szans\u0119. To opowie\u015b\u0107 o stracie, sile, rodzinie i niez\u0142omnej nadziei na lepsze jutro. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d od niedzieli 4 stycznia o godzinie 21:25 w TVP1 i <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>TVP VOD<\/span><\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>