<p>Dorota, bohaterka drugiego sezonu programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d, w rozmowie z TVP.pl m\u00f3wi o marzeniach, planach na przysz\u0142o\u015b\u0107 i \u017cyciu na emigracji w Toronto. Opowiada o energii, kt\u00f3r\u0105 czerpie z podr\u00f3\u017cy, relacji i odwa\u017cnych decyzji, a tak\u017ce o tym, czego najbardziej brakuje jej z Polski. Na takie same pytania jak Dorota odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Maciek, Matt i Wojtek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>