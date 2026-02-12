<p><span>To ju\u017c ostatnie chwile na przemy\u015blenia. Jedni s\u0105 przekonani, z kim chc\u0105 spr\u00f3bowa\u0107 u\u0142o\u017cy\u0107 sobie \u017cycie, inni wci\u0105\u017c si\u0119 wahaj\u0105, czy postawi\u0107 na rozs\u0105dek, czy zaufa\u0107 uczuciom. W si\u00f3dmym odcinku programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d emocje si\u0119gn\u0105 zenitu, a nadchodz\u0105ce decyzje mog\u0105 na zawsze zmieni\u0107<\/span> przysz\u0142o\u015b\u0107 <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-dorota-mowi-jasno-jakiego-partnera-szuka,90244518" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Doroty<\/strong><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-maciek-lubi-motocykle-i-podroze-jakiej-kobiety-szuka,90244640" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>Ma\u0107ka<\/span><\/strong><\/a><span>, <\/span><a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-wojtek-mowi-jakiej-szuka-zony-jakie-ma-plany-i-o-czym-marzy,90244747" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>Wojtka<\/span><\/strong><\/a><strong><span> <\/span><\/strong><span>i <\/span><a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-maciej-wierzy-w-dojrzala-milosc-kim-jest-54-latek,90244722" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>Matta<\/span><\/strong><\/a><span>. Nowy odcinek randkowego show TVP1 b\u0119dzie mo\u017cna obejrze\u0107 w niedziel\u0119 15 lutego o godz. 21:25 oraz bezp\u0142atnie w <\/span><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>TVP VOD<\/span><\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>