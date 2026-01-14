<p><strong>Dorota, bohaterka programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d, w szczerej rozmowie z TVP.pl opowiada o mi\u0142o\u015bci i i wyborach, kt\u00f3re dyktuje jej \u017cycie mi\u0119dzy Kanad\u0105 a Polsk\u0105. Mieszkaj\u0105ca od ponad 20 lat w Toronto mama dw\u00f3ch syn\u00f3w zdradza, dlaczego zdecydowa\u0142a si\u0119 wzi\u0105\u0107 udzia\u0142 w programie, jak okazuje uczucia i czy by\u0142aby gotowa na przeprowadzk\u0119 do Polski. Na takie same pytania jak Dorota odpowiadaj\u0105 pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Maciek, Matt i Wojtek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>