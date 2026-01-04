<p>Maciej z Tarnowa, kt\u00f3ry przed laty uciek\u0142 z PRL-u, by zacz\u0105\u0107 \u017cycie od nowa po drugiej stronie oceanu, dzi\u015b wraca my\u015blami do Polski i\u2026 do mi\u0142o\u015bci. W programie <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-toronto-kiedy-rusza-nowy-sezon-programu,90804942" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d<\/strong><\/a> w TVP1 pokazuje, \u017ce cho\u0107 prze\u017cy\u0142 wiele, wci\u0105\u017c wierzy w ciep\u0142o domu, codzienn\u0105 blisko\u015b\u0107 i drug\u0105 szans\u0119 na szcz\u0119\u015bcie. To opowie\u015b\u0107 o 54-letnim m\u0119\u017cczy\u017anie, kt\u00f3ry z dystansem, pasj\u0105 i ogromnym sercem szuka partnerki gotowej na wsp\u00f3lne \u017cycie \u2013 proste, spokojne i prawdziwe. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d od niedzieli 4 stycznia o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>