<p>Maciek, charyzmatyczny uczestnik show <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-toronto-kiedy-rusza-nowy-sezon-programu,90804942" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d<\/strong><\/a>, pochodzi z Gdyni, ale od 14 lat mieszka Toronto. Energiczny, odwa\u017cny i zakochany w \u017cyciu facet, kt\u00f3rego historia mog\u0142aby sta\u0107 si\u0119 filmem drogi, szuka kobiety, z kt\u00f3r\u0105 \u201edobrze si\u0119 \u017cyje, \u015bmieje i milczy\u201d. Kim jest 46-letni uczestnik drugiego sezonu programu TVP1, kt\u00f3rego w Internecie ju\u017c okrzykni\u0119to \u201enajgor\u0119tszym singlem\u201d? \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d od niedzieli 4 stycznia o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>