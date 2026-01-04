<p>Wojtek z programu TVP1 <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-toronto-kiedy-rusza-nowy-sezon-programu,90804942" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d<\/strong><\/a> przykuwa uwag\u0119. Cho\u0107 43-letni inwestycyjny manager niemal ca\u0142e \u017cycie sp\u0119dzi\u0142 w Kanadzie, w sercu nadal nosi Wroc\u0142aw, z kt\u00f3rego pochodzi \u2013 i w\u0142a\u015bnie dlatego marzy o partnerce, z kt\u00f3r\u0105 po\u0142\u0105czy go wsp\u00f3lny j\u0119zyk, kultura i polskie warto\u015bci. Pe\u0142en energii, poczucia humoru i rodzinnych marze\u0144, szuka kobiety, z kt\u00f3r\u0105 zbuduje dom pe\u0142en \u015bmiechu, blisko\u015bci i ma\u0142ych podr\u00f3\u017cniczych szale\u0144stw. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d od niedzieli 4 stycznia o godzinie 21:25 w TVP1 i<strong><span> <\/span><\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><strong><span>.<\/span><\/strong><\/p>