<p>Maciej z \u201e\u017bony dla Polaka\u201d porzuci\u0142 korpo i \u017cycie na walizkach, ale dopiero teraz robi najwi\u0119kszy \u017cyciowy zwrot i... rusza szuka\u0107 mi\u0142o\u015bci w Polsce! Pochodz\u0105cy z Tarnowa 54-latek m\u00f3wi, \u017ce Kanada ju\u017c nie jest rajem na ziemi. W specjalnym kwestionariuszu przygotowanym przez TVP.pl opowiada o \u017cyciu po rozwodzie i marzeniu, by znale\u017a\u0107 t\u0119 jedyn\u0105. Na takie same pytania jak Maciej, zwany Mattem, odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali bohaterowie programu, czyli <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-dorota-mowi-jasno-jakiego-partnera-szuka,90244518" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Dorota<\/strong><\/a>, <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-wojtek-mowi-jakiej-szuka-zony-jakie-ma-plany-i-o-czym-marzy,90244747" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Wojtek <\/strong><\/a>i <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-maciek-lubi-motocykle-i-podroze-jakiej-kobiety-szuka,90244640" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Maciek<\/strong><\/a>. Show \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>