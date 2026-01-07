<p>Maciek z \u201e\u017bony dla Polaka\u201d od lat mieszka w Kanadzie, ale serce zostawi\u0142 w Gdyni. T\u0119skni do ulic, na kt\u00f3rych dorasta\u0142, i do morza, kt\u00f3re jest dla niego wyj\u0105tkowe. 46-latek w specjalnym kwestionariuszu przygotowanym przez TVP.pl m\u00f3wi, \u017ce szuka partnerki z charakterem, bo tylko taka potrafi dotrzyma\u0107 mu kroku. Na takie same pytania jak Maciek odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali bohaterowie programu, czyli <strong>Dorota<\/strong><span>, <\/span><strong><span>Wojtek <\/span><\/strong><span>i <\/span><strong><span>Maciej<\/span><\/strong>. Show \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong><span>TVP VOD<\/span><\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>