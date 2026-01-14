<p><strong>Maciek, bohater programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d, w szczerej rozmowie z TVP.pl opowiada o potrzebie kulturowej blisko\u015bci, relacjach budowanych na gestach i decyzjach dojrzewaj\u0105cych z wiekiem. Mieszkaj\u0105cy w Kanadzie uczestnik show TVP1 zdradza, dlaczego coraz mocniej ci\u0105gnie go do Polski, jak jego bliscy zareagowali na udzia\u0142 w programie oraz czy jest gotowy na powr\u00f3t do Polski. Na takie same pytania jak Maciek odpowiadaj\u0105 pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Dorota, Matt i Wojtek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>