<p>Maciek, 46-letni bohater programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d, w rozmowie z TVP.pl opowiada o \u017cyciu na emigracji, marzeniach o dojrza\u0142ej relacji i potrzebie wsp\u00f3lnego prze\u017cywania \u015bwiata. Pochodz\u0105cy z Gdyni mened\u017cer, mieszkaj\u0105cy od 14 lat w Toronto, m\u00f3wi o mi\u0142o\u015bci do podr\u00f3\u017cy, spontaniczno\u015bci i blisko\u015bci, kt\u00f3ra nie wymaga sztywnego planu. Na takie same pytania jak Maciek odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Dorota, Matt i Wojtek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>