<p>Tego na pewno nikt si\u0119 nie spodziewa\u0142. Sz\u00f3sty odcinek programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d zaskoczy\u0142 widz\u00f3w. Po emocjonuj\u0105cym treningu wrestlingu i narastaj\u0105cym napi\u0119ciu w domu Doroty jeden z jej kandydat\u00f3w podj\u0105\u0142 decyzj\u0119 o odej\u015bciu z programu. Marcin nie ukrywa\u0142 rozgoryczenia i wprost przyzna\u0142, \u017ce czuje si\u0119 upokorzony. <em>\u2013 O\u015bmieszyli mnie <\/em>\u2013 wyzna\u0142. Nowe odcinki \u201e\u017bony dla Polaka\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825\/odcinek-1,S02E01,2628104" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>