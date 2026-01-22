<p>Matt z \u201e\u017bony dla Polaka\u201d w rozmowie z TVP.pl opowiada o \u017cyciu po rozwodzie, emigracji do Kanady i marzeniu o spokojnym domu, kt\u00f3rego wcze\u015bniej nie mia\u0142. Wraca wspomnieniami do samotnych lat sp\u0119dzonych \u201ena walizkach\u201d, m\u00f3wi o t\u0119sknocie za Polsk\u0105, jej histori\u0105 i emocjami, a tak\u017ce o dojrza\u0142ej mi\u0142o\u015bci bez gierek. Na takie same pytania co Matt odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Dorota, Maciek i Wojtek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>