<p><strong>Matt, bohater programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d, opowiada o potrzebie kulturowej blisko\u015bci i gotowo\u015bci na \u017cyciowe zmiany. Od ponad 30 lat mieszkaj\u0105cy w Toronto uczestnik show TVP1 zdradza w rozmowie z TVP.pl, dlaczego najlepiej czuje si\u0119 w\u015br\u00f3d kobiet o s\u0142owia\u0144skich korzeniach, jak jego bliscy zareagowali na udzia\u0142 w programie i w jaki spos\u00f3b okazuje uczucia. Na takie same pytania jak Matt odpowiadaj\u0105 pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Dorota, Wojtek i Maciek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><strong><span>.<\/span><\/strong><\/p>