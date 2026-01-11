<p>Drugi odcinek hitowego programu \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d potwierdzi\u0142, \u017ce mi\u0142o\u015b\u0107 na emigracji to nie tylko romantyczne spacery o zachodzie s\u0142o\u0144ca, ale raczej tor przeszk\u00f3d z \u0142\u00f3\u017ckiem pi\u0119trowym, lustrami i bardzo trudnymi rozmowami. By\u0142o zabawnie, niezr\u0119cznie i momentami naprawd\u0119 wzruszaj\u0105co. W drugim odcinku show TVP1 zobaczyli\u015bmy pierwsze randki, \u0142zy, poznali\u015bmy rodzinne traumy. Czy <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-dorota-mowi-jasno-jakiego-partnera-szuka,90244518" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Dorota<\/strong><\/a>, <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-wojtek-mowi-jakiej-szuka-zony-jakie-ma-plany-i-o-czym-marzy,90244747" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Wojtek<\/strong><\/a>, <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-maciek-lubi-motocykle-i-podroze-jakiej-kobiety-szuka,90244640" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Maciek<\/strong><\/a> i <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-maciej-wierzy-w-dojrzala-milosc-kim-jest-54-latek,90244722" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Matt<\/strong><\/a> maj\u0105 ju\u017c swoich faworyt\u00f3w? Ogl\u0105daj program w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>