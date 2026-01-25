Czwarty odcinek \u201e\u017bony dla Polaka\u201d przyni\u00f3s\u0142 nie tylko modowe metamorfozy i odwa\u017cne randki, ale te\u017c pokaza\u0142 pierwsze powa\u017cne r\u00f3\u017cnice w oczekiwaniach wobec relacji. Listy idea\u0142\u00f3w zderzy\u0142y si\u0119 z rodz\u0105cym si\u0119 uczuciem, a szczere rozmowy i nami\u0119tne gesty sprawi\u0142y, \u017ce uczestnicy coraz mniej ukrywaj\u0105 swoje prawdziwe emocje. Tu ju\u017c nie chodzi o zabaw\u0119 \u2013 stawk\u0105 staje si\u0119 mi\u0142o\u015b\u0107.