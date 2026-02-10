<p>W drugim sezonie programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d napi\u0119cie ro\u015bnie. Dorota, kt\u00f3ra ma ju\u017c tylko dw\u00f3ch kandydat\u00f3w, zbli\u017cy si\u0119 do momentu ostatecznej decyzji, a dylematy nie dadz\u0105 jej spokoju. Filmowy klimat Toronto stanie si\u0119 t\u0142em dla wa\u017cnych rozm\u00f3w i odwa\u017cnych deklaracji. W materiale ekstra, dost\u0119pnym wy\u0142\u0105cznie online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>, widzowie zajrz\u0105 za kulisy jej randki z Dawidem i us\u0142ysz\u0105 szczere przemy\u015blenia bohaterki. Co jeszcze wydarzy si\u0119 u uczestnik\u00f3w show?<\/p>