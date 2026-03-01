<p>Fina\u0142 programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d nie by\u0142 cukierkowym zwie\u0144czeniem romantycznej historii. Zamiast bajkowych deklaracji pojawi\u0142y si\u0119 gorzkie s\u0142owa, rozczarowania i decyzje, kt\u00f3re zaskoczy\u0142y nawet samych bohater\u00f3w. Dorota odrzuci\u0142a obu kandydat\u00f3w, by chwil\u0119 p\u00f3\u017aniej przyzna\u0107, \u017ce \u201echemia\u201d by\u0142a z kim\u015b zupe\u0142nie innym. Maciek i Wioleta skonfrontowali si\u0119 po burzliwym rozstaniu, a Wojtek us\u0142ysza\u0142 od Magdy, \u017ce jego zachowanie to \u201ered flag\u201d. Tylko Matt i Kasia zdecydowali si\u0119 na krok, kt\u00f3ry zmienia wszystko \u2013 wsp\u00f3lne \u017cycie w Kanadzie. Tak zako\u0144czy\u0142 si\u0119 jeden z najbardziej emocjonuj\u0105cych sezon\u00f3w randkowego show TVP1, kt\u00f3ry mo\u017cna obejrze\u0107 w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>