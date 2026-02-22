<p>Fina\u0142 coraz bli\u017cej, a emocje w programie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201e\u017bona dla Polaka\u201d<\/strong><\/a> si\u0119gaj\u0105 zenitu. W \u00f3smym, przedostatnim odcinku, pad\u0142y s\u0142owa, kt\u00f3re na d\u0142ugo zapadn\u0105 widzom w pami\u0119\u0107. Najwi\u0119ksza burza rozp\u0119ta\u0142a si\u0119 wok\u00f3\u0142 Ma\u0107ka i Wiolety \u2013 by\u0142y \u0142zy, oskar\u017cenia o zabaw\u0119 uczuciami i publiczne upokorzenie. Natomiast Wojtek uda\u0142 si\u0119 do jubilera, Matt zaprosi\u0142 Kasi\u0119 do swojego mieszkania, za\u015b Dorota pozostawi\u0142a kandydat\u00f3w w niepewno\u015bci. Ostatni odcinek ju\u017c 1 marca o godzinie 21:25 w TVP1 oraz online w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. <\/p>