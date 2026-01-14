<p><strong>Wojtek, bohater programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d, w rozmowie z TVP.pl m\u00f3wi wprost o swoich warto\u015bciach i silnym przywi\u0105zaniu do polskiej kultury. Mieszkaj\u0105cy w Toronto uczestnik show TVP1 zdradza, dlaczego szuka partnerki w Polsce, jak jego bliscy zareagowali na udzia\u0142 w programie oraz czy by\u0142by gotowy na przeprowadzk\u0119 do kraju przodk\u00f3w. Na takie same pytania jak Wojtek odpowiadaj\u0105 pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Dorota, Matt i Maciek. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <\/strong><a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><strong><span>.<\/span><\/strong><\/p>