<p>Wojtek z programu \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d przyci\u0105ga uwag\u0119, zaskakuje szczero\u015bci\u0105 i nieoczywistym urokiem. W specjalnym kwestionariuszu przygotowanym przez TVP.pl 42-latek z Kanady opowiada o swoim \u017cyciu za oceanem. Co takiego skrywa bohater show Telewizji Polskiej i czego nie poka\u017c\u0105 widzom kamery? Sprawdzili\u015bmy to dla Was! Na takie same pytania jak Wojtek, odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali bohaterowie programu, czyli <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-dorota-mowi-jasno-jakiego-partnera-szuka,90244518" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Dorota<\/strong><\/a>, <a href="https:\/\/www.tvp.pl\/rozrywka\/programy\/zona-dla-polaka-2026-maciek-lubi-motocykle-i-podroze-jakiej-kobiety-szuka,90244640" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>Maciek<\/strong><\/a><strong> <\/strong>i Maciej. Show \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>