<p>Wojtek z programu \u201e\u017bona dla Polaka\u201d w rozmowie z TVP.pl opowiada o \u017cyciu w Kanadzie, marzeniach o stabilnej przysz\u0142o\u015bci oraz planach zwi\u0105zanych z rodzin\u0105 i podr\u00f3\u017cami. 43-letni uczestnik show TVP1 m\u00f3wi tak\u017ce o swojej drodze do polskich korzeni, aktywno\u015bci w\u015br\u00f3d Polonii w Toronto i o tym, za czym najbardziej t\u0119skni, my\u015bl\u0105c o Polsce. Na takie same pytania jak Wojtek odpowiadaj\u0105 te\u017c pozostali uczestnicy show TVP1, czyli Dorota, Maciek i Matt. \u201e\u017bona dla Polaka. Toronto\u201d co niedziel\u0119 o godzinie 21:25 w TVP1 i <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a><span>.<\/span><\/p>