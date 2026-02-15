<p>Fina\u0142 <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/programy,88\/zona-dla-polaka-odcinki,1814825" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>\u201e\u017bony dla Polaka\u201d<\/strong><\/a> tu\u017c, tu\u017c. W si\u00f3dmym odcinku nie brakowa\u0142o podejmowania trudnych decyzji i szczerych wyzna\u0144. Z show TVP1 po\u017cegna\u0142a si\u0119 Justyna, kt\u00f3ra otwarcie przyzna\u0142a, \u017ce coraz mocniej doskwiera jej t\u0119sknota za Polsk\u0105 i rodzin\u0105. Wojtek zosta\u0142 ju\u017c tylko z jedn\u0105 kandydatk\u0105 \u2013 Magd\u0105. Gda\u0144szczank\u0119 szybko oceni\u0142a matka 43-latka, kt\u00f3ra w\u0142a\u015bnie wr\u00f3ci\u0142a z wakacji. W tle emocjonalne rozterki prze\u017cywali r\u00f3wnie\u017c Dorota, Matt i Maciek. Show \u201e\u017bona dla Polaka\u201d mo\u017cna ogl\u0105da\u0107 w ka\u017cd\u0105 niedziel\u0119 w TVP1 oraz w <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>. <\/p>