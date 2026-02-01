<p>Pi\u0105ty odcinek \u201e\u017bony dla Polaka\u201d przyni\u00f3s\u0142 nie tylko lekkie chwile i codzienne rozmowy, ale te\u017c pierwsze naprawd\u0119 trudne deklaracje. Spacer w deszczu zako\u0144czy\u0142 si\u0119 bolesnym wyznaniem, rywalizacja przybra\u0142a na sile, kandydaci coraz bardziej czekaj\u0105 na decyzje uczestnik\u00f3w. Emocje cz\u0119\u015bciej bior\u0105 g\u00f3r\u0119 nad strategi\u0105 \u2013 tu ju\u017c nie chodzi tylko o dobr\u0105 zabaw\u0119, lecz o prawdziwe uczucia.<\/p>