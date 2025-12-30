<p>Drugi sezon \u201e\u017bony dla Polaka\u201d zadebiutuje 4 stycznia 2026 r. o godz. 21:25 w TVP1. Seria b\u0119dzie liczy\u0107 9 odcink\u00f3w i przyniesie wa\u017cne zmiany: w programie pierwszy raz wyst\u0105pi kobieta jako g\u0142\u00f3wna uczestniczka, kandydaci z Polski zostan\u0105 w Kanadzie d\u0142u\u017cej, a Kacper Kuszewski we\u017amie udzia\u0142 w ka\u017cdym odcinku jako prowadz\u0105cy. Dodatkowo w TVP VOD pojawi si\u0119 cykl \u201e\u017bona dla Polaka EXTRA\u201d z materia\u0142ami zza kulis.<\/p>