<p>W 750. odcinku \u201eAkacjowej 38\u201d szykuje si\u0119 rodzinny dramat \u2013 Ursula na si\u0142\u0119 buduje obraz idealnej rodziny, ale niespodziewany powr\u00f3t Olgi wywraca wszystko do g\u00f3ry nogami. W tle tych napi\u0119\u0107 jedni ryzykuj\u0105 przysz\u0142o\u015b\u0107, inni chwytaj\u0105 si\u0119 ostatniej szansy, a s\u0142u\u017c\u0105cy jednocz\u0105 si\u0119 w poruszaj\u0105cej sprawie, kt\u00f3ra mo\u017ce odmieni\u0107 los mieszka\u0144c\u00f3w kamienicy. Emisja w TVP1 w \u015brod\u0119, 19 listopada, o godzinie 18:45.<\/p>