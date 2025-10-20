<p>We wtorek, 21 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 nowy odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Simon zmierzy si\u0119 z trudnym wyborem mi\u0119dzy Adel\u0105 a Elvir\u0105, pr\u00f3buj\u0105c zdecydowa\u0107, z kt\u00f3r\u0105 z nich chce dzieli\u0107 \u017cycie. Tymczasem Samuel trafi na st\u00f3\u0142 operacyjny, a Antonito przypadkiem narazi si\u0119 Ursuli. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami! Produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>.<\/p>