<p>W \u015brod\u0119, 22 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 nowy odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym plotki o powrocie Cayetany ponownie wywo\u0142aj\u0105 poruszenie w\u015br\u00f3d mieszka\u0144c\u00f3w dzielnicy. Niespodziewane odej\u015bcie Merina jeszcze bardziej pog\u0142\u0119bi napi\u0119cie, a Ursula coraz gorzej b\u0119dzie radzi\u0107 sobie z narastaj\u0105cymi emocjami. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>