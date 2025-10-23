<p>W czwartek, 23 pa\u017adziernika, o godz. 18:45 widzowie TVP1 zobacz\u0105 nowy odcinek \u201eAkacjowej 38\u201d, w kt\u00f3rym Fabiana b\u0119dzie przekonana, \u017ce widzia\u0142a swoj\u0105 zmar\u0142\u0105 c\u00f3rk\u0119, a Adela przy\u0142apie Simona na zdradzie. Co jeszcze wydarzy si\u0119 w serialu? Przekonajcie si\u0119 sami \u2013 produkcja dost\u0119pna jest r\u00f3wnie\u017c online na platformie <a href="https:\/\/vod.tvp.pl\/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><strong>TVP VOD<\/strong><\/a>!<\/p>